Fenerbahçe teknik heyeti, forvet alternatifi olarak düşündüğü Ganalı oyuncusu Andre Ayew'in ileri uçtaki performansından memnun kalmadı. Takımın forvetleri Slimani ve Frey'i silen Ersun Yanal, forvet alternatifi olarak Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses'i düşünüyor. İspanyol golcü Soldado'nun olmadığı maçlarda Moses'in forvet mevkiinde oynatılması planlanıyor. Antrenmanlarda Moses'i forvet mevkiinde deneyen teknik kadro, Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Moses, geçmişte forvet mevkiinde oynamıştı.

HENÜZ YÜZDE YÜZ DEĞİLİM

Sarı lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu, henüz yüzde yüz performansında olmadığını, maç oynadıkça fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Chelsea'de çok fazla süre alamadım. Burada oynuyorum, hocamız bana fırsat veriyor. Uzun süre oynamadığım için fiziksel olarak eksiklerim var. Henüz yüzde yüz performansımı sergilemiş değilim. Ama maç oynadıkça mutlaka fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğim. Tek hedefimiz Fenerbahçe'yi ligin üst sıralarına çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak