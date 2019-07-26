Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasının ardından ön libero arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Saint Etienne forması giyen Fransız futbolcu Yann M'Vila'nın transferi için görüşmelere başladığı öne sürülmüştü. L'Equipe gazetesi ise Sarı Lacivertli kulübün 29 yaşındaki yıldız isim için yaptığı teklifi duyurdu.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin M'Vila'ya dört yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi. Yıldız ismin teklifi kabul etmesi hâlinde kazanacağı yıllık maaşınsa en az 2,5 milyon euro olacağı belirtildi. Öte yandan tecrübeli oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Ham United'ın da olduğu öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler