Mehmet Topal'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından ön libero arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin Saint-Etienne forması giyen Yann M'Vila'ya yıllık 2,5 milyon euro önerdiği öne sürülüyordu. Fransa'da yayım yapan Le Progres gazetesi ise konuyla ilgili olarak yeni bir iddia daha ortaya attı.

Gazete, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 29 yaşındaki yıldız isim için Saint Etienne kulübüne henüz resmi bir teklifin ulaşmadığını duyurdu. Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan M'Vila geçtiğimiz sezon tam 40 maçta forma giyerek takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler