Sarı-Lacivertli yönetim, şampiyonluk hedefi doğrultusunda Ocak ayında nokta atışı transferler gerçekleştirecek. Öncelikli bölge olarak ise sol bek belirlendi. Buradaki tek isim Hasan Ali Kaldırım. Ersun Yanal, savunmanın soluna mutlaka Hasan Ali Kaldırım ile rekabete girecek takviye istiyor.

Listede şimdilik Rizespor’dan Melnjak, Leipzig’den Marcelo Saracchi, Dinamo Kiev’den Mykolenko gibi futbolcular yer alıyor.

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