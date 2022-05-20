İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası

Fenerbahçe , ligin son haftasına ikili averajda eşit olduğu Konyaspor’un 3 puan ve + 9averaj önünde giriyor. Sarı-Lacivertliler, Yeni Malatya; Konya ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Eğer mucize olmazsa, Kanarya ligi 2. sırada bitirecek. Önceki akşam oynanan Avrupa Ligi Finali’yle birlikte Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi rotasıda netleşti. Rangers finali kaybettiği için Fenerbahçe, Devler Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Bu turdaki rakip 15 Temmuz’da çekilecek kura çekimiyle belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz’da, rövanş ise 26-27 Temmuz’da oynanacak.

Ukrayna belirsizliği

Sarı-Lacivertliler’in iki muhtemel rakibi var. Biri, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev. Ancak Rusya’nın ülkeyi işgali nedeniyle Ukrayna ekiplerinin Avrupa’da mücadele edip etmeyecekleri, edeceklerse maçlarını nerede oynayacakları belirsiz. Ayrıca FIFA’nın özel izniyle takımlardan ayrılan yabancı oyuncuların dönüp dönmeyecekleri de soru işareti.

Mucize olmazsa Midtjylland

DiğerrakipiseDanimarka2.’siolacak. Aynı Fenerbahçe-Konyaspor arasında olduğu gibi, ligde son hafta öncesi Kopenhag, Midtjylland’ın 3 puan ve +9 averaj önünde lider durumda. Yani yine bir futbol mucizesi olmazsa, Sarı-Lacivertliler’in diğer muhtemel rakibi Midtjylland olacak. Fenerbahçeli Max Meyer’in kiralandığı Danimarka ekibinin kadrosunda Evander, Brumado, Dreyer, Sisto gibi önemli isimler bulunuyor.