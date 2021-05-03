Fenerbahçe sahasında oynadığı BB Erzurumspor maçına adeta golle başladı. Maçın henüz ilk atağında Fenerbahçe penaltı kazandı. Valencia'nın yatarak vuruşu Gökhan Kardeş'in elinden sekti ve VAR incelemesi sonucu Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.

Fenerbahçe adına penaltıyı Sosa kullandı ve vuruşu filelere gitti. Jose Sosa, Süper Lig'de son 9 penaltısının tamamında gol atarken Fenerbahçe sezonun en erken golünü attı

Foto: Murat Akbaş



