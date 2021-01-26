Mesut Özil ile son yılların en büyük bombasını patlatan Fenerbahçe; Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel’i de kadrosuna kattı. Ara transferin en hızlı takımlarından biri olan Sarı-Lacivertliler’in durmaya hiç niyeti yok. Kanarya, yine çok ses getirecek bir hamle için harekete geçti. Galatasaray’ın çok istediği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de resmen adım attı.

‘Bizle görüşmek istiyorlar’

Sarı-Lacivertliler, resmi bir yazıyla Başakşehir’in kapısını çaldı, “İrfan Can Kahveci ile biz de ilgileniyoruz” denilerek randevu talep edildi. Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, NTV Spor’a yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe bizimle görüşmek istediğini iletti. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray’a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Emre Belözoğlu kozu

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu ikna etmek için Emre Belözoğlu kozunu kullanacak. İrfan Can’ın idolü olan, yıllarca birlikte oynayan Belözoğlu, Milli yıldız ile bizzat görüşecek. Ali Koç ise Göksel Gümüşdağ’ı ikna etmek için devreye girecek. Galatasaray’a geçen sezon Vedat Muriç ile bu sezon ise Mert Hakan Yandaş’la çalım atan Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine bir darbe daha vurabilir.



