Transferin tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe’de sıra geldi forvete... Vedat Muriç’in satışı nedeniyle golcü işini sona bırakan ve sağlam adımlar atan Sarı-Lacivertliler, Jailson’u da Çin’e yollayarak önemli bir geliri daha kasasına koydu. Sarı- Lacivertliler, Çin kulübü Dalian Pro ile 4.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaştı. Transfer resmiyete dökülürken, KAP açıklaması da yapıldı.

Emre Belözoğlu devrede

Fenerbahçe, Jailson gelişmesiyle birlikte elini güçlendirdi. Artık gözler derbiye yetişecek yeni golcülere çevrildi. Porto’dan Ze Luis ve Aston Villa’dan Samatta şu anda liste başı. İki oyuncu konusunda hem menacerleriyle hem de kulüpleriyle kıran kırana pazarlıklar söz konusu. Sportif direktör Emre Belözoğlu da futbolcularla iletişimde.

Fenerbahçe’nin forvet arayışı Avrupa basınına da sık sık gündem oluyor. İtalyan medyası, Udinese’nin 31 yaşındaki forveti Stefano Okaka konusunda sıcak gelişmelerin yaşandığını hatta tarafların prensip anlaşmasına vardığını öne sürdü. İngiliz basını ise Watford forması giyen 32 yaşındaki Troy Deeney ile Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiğini belirtti. Geçen sezon Premier Lig’de 27 maçta 10 gol atan Deeney’in kulübüyle 1 yıl kontratı kaldı.

Gameiro ve Bas Dost...

Sadece bu 4 isim değil, Valencia ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kevin Gameiro ile temaslar kesilmiş değil. Bir diğer radardaki isim de 2 senedir zaman zaman listeye giren Bas Dost. Alman ekibi Frankfurt’ta kariyerine devam eden Hollandalı santrfor, 31 yaşında. 2022’ye kadar sözleşmesi devam eden 1.96’lık kule forvet, bu sezon çıktığı kupa maçında 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Geçen yıl ise 32 maçta 10 gol, 2 asistle oynadı.

Yusuf Dursun