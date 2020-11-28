Kalan 2 forma, yani kanatlar için tam 5 aday var: Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Thiam ve Ferdi... Bu isimler içinde Perotti formaya en yakın oyuncu. Tek soru işareti hastalığı yüzünden birçok idman kaçırması. Rekabette öne çıkan diğer iki futbolcu ise Pelkas ve Mert Hakan. Erol Bulut, Pelkas’tan şu ana kadar vazgeçmedi. Mert Hakan ise son dönemde çok formda. Thiam ve Ferdi’nin 11’de olma ihtimalleri daha az. Derbide Samatta, Tolga, Nazım Sangare ve Harun sakatlıkları, Sinan hastalığı Valencia da Kovid-19 pozitif olduğu için oynayamayacak.