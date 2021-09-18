Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi macerasına Frankfurt deplasmanında başladı. Fenerbahçe , sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılsa da hem galibiyeti kaçıran taraf oldu hem de müthiş mücadelesi ve oyunuyla büyük alkış aldı. Ancak Ali Koç ve Vitor Pereira için en az bunlar kadar sevindirici olan, futbolcuların saha içinde ve dışında sağladıkları birlik ve beraberlikti. Başkan Koç, geçen sezonun sonunda yaptığı açıklamada ‘Samandıra ruhuna’ dikkat çekmiş, takım disiplininin sağlanacağını söylemişti. Frankfurt deplasmanında bu konuda yaşanan gelişmeler net bir şekilde görüldü.

Herkes teselli etti

Dimitris Pelkas’ın maçın son anlarında kazandırdığı penaltı sonrası tüm takım kenetlendi. Yunan yıldız, penaltıyı kaçırınca tam anlamıyla yıkıldı. İlk olarak saha içinde başta Szalai ve Rossi olmak üzere oyuncular hemen 27 yaşındaki futbolcuyu teselli etti. 90 dakikanın bitiminde ise soyunma odasında arkadaşları Pelkas’a sarıldı, moralini bozmaması için destek olmaya çalıştı. Pereira da gördüğü bu manzara karşısında fazlasıyla mutlu oldu. Basın toplantısında da takım arkadaşlarının nasıl Yunan oyuncuya sahip çıktığını anlattı.

Yedek kulübesi ayaklandı

Fenerbahçe’deki birlik ve beraberliğin bir diğer örneği ise son düdükten hemen önce Osayi-Samuel ile Jakic arasındaki tartışmada görüldü. Frankfurt’tan başka oyuncular da Sarı- Lacivertli yıldızın üzerine yürüyünce, Fenerbahçe’nin yedek kulübesi ayaklanıp sahaya daldı. Diğer oyuncular da bulundukları bölgeden hızla olay yerine koşarak Samuel’in yanında kenetlendi. Ali Koç’un geçen sezon en çok şikayetçi olduğu konuların başında gelen, “Saha içinde birlik ve beraberlik sağlanamaması” sorunu, yeni sezonda kısa sürede ortadan kalktı.

Yusuf Dursun

FENERBAHÇE'NİN PERFORMANSINA NE DEDİLER?

Mehmet Demirkol (Fanatik)

Bu kanat oyuncu havuzuyla 3-4-3’ü bir Alman takımına karşı bu seviyede oynamak nereden bakarsanız bakın önemli iş. Rakibin ayarlarını bozdular. Sonuç ne olursa olsun bu aşamada bu oyun, bir zaferdi diyebiliriz.

Güntekin Onay (Hürriyet)

3-4-3 gibi riskli bir formasyon ile oynayan Fenerbahçe, takım savunmasını yine iyi yaptı. Frankfurt’a fazla şans vermedi. Son yılların en çok koşan takımı kesinlikle bu. Fenerbahçe 3 puanı kaçıran taraftı.

Gürcan Bilgiç (Sabah)

Kafa tutan, ‘Kazanacağım’ diyen, tüm enerjisini sahaya koyan bir Fenerbahçe izledik. Birbiriyle kenetlenmiş, güçlenmiş bir takım gördük sahada. Eğer başarı gelecekse, bu, takım karakteri sayesinde olacak.

Ercan Güven (Milliyet)

Fenerbahçe maça beklenmedik bir tempoyla başladı. Agresifti, konsantreydi. Futbolcuların vücut dili ‘kazanacağız’ diye bağırıyordu. Sakatlıktan dönen Pelkas penaltıyı kaçırdı. Avrupa Ligi’ne deplasmanda 1 puanla başlamak da iyi.