Guangzhou R&F'in İsrailli oyuncusu Eran Zahavi'nin adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılsa da İsrail basınından alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya bir transfer teklifinde bulunmadığı ortaya çıktı.

Vuvuzela Sports'un YouTube kanalında 'Başka Futbol' programında Serkan Akkoyun, Fenerbahçe ile adı anılan Eran Zahavi'ye sarı-lacivertliler tarafından resmi teklif gitmediğini aktardı.

Serkan Akkoyun, İsrail basınından iletişimde olduğu gazetecilerle Zahavi konusunu konuştuğunu belirtirken Fenerbahçe'nin, Zahavi'ye hiç resmi teklif yapmadığını bildirdi. Zahavi'nin, menajerine başka kulüplerle görüşmesini söylediğini ifade eden Akkoyun, İsrailli forvet için adı geçen takımların Ajax, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Leverkusen olduğunu ve Beşiktaş ile Başakşehir'in resmi teklif yaptığının söylendiğini aktardı.

Menajeri işi zorlaştırdı

Menajerinin de işin içine girmesiyle bu transferle ilgili çok fazla haberin ve bilgi kirliliğinin oluştuğunu aktaran Akkoyun, en güvendiği bilginin ise Fenerbahçe'ye Zahavi'nin önerilmesi olduğunu ve golcü oyuncu için bu transferin gerçekleşmesinin tek şartının 2 milyon Euro'luk maaş isteğinin olduğunu söyledi.

Maaş talebini artırdı

Takımı, kadroyu, kulübü araştıran Zahavi'nin, Fenerbahçe'de oynamayı kabul ettiğini ifade eden Akkoyun, menajerinin haberlerle gündem oluşturması sonrası Zahavi'nin yıllık ücret isteğini 2 milyon 500 bin Euro'ya çıkardığı ve sonrasında görüşmelerin tıkandığı bilgisini verdi.

Vuvuzela Sports