Fenerbahçe’deki görevinden istifa eden Comolli’nin geçen sezon başı ismi gündeme gelen Gineli stoperi yeterli bulmayarak aylardır sahalardan uzak olan Diego Reyes’i İstanbul’a getirdiği belirlendi. Comolli’nin kısa süre önce Falette’ye ikinci kez karşı çıktığı ancak scout ekibi ve yönetimin isteğiyle bu transferin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Transferde harcama limiti krizini bir türlü çözemeyen Fenerbahçe’de en büyük problemlerden bir tanesi de Simon Falette’nin durumu oluyor. Eintracht Frankfurt takımından bedelsiz kiralanan Diego Reyes birçok anlamda sarı-lacivertlilerde merak konusu oldu.

Şu anda hem lisansının çıkıp çıkmayacağı net olmayan hem de Damien Comolli’nin ayrılış sürecinde fitili ateşleyen Falette’nin transferi aslında geçmişe dayanıyor. Kulüpten sızan bilgilere göre; 1.5 sene önce Comolli yeni göreve başladığı dönemde Gineli savunmacı benzer şekilde gündeme gelmişti.

Kulüpte görevli scout ekibinin yaklaşık 6-7 senedir yakından tanıdığı bir oyuncu olan Falette, 2018 yaz transfer döneminde yine E.Frankfurt’ta oynarken takip listesine dahil edilmişti. Ancak 2017-18 sezonunu 29 resmi maçta oynayarak tamamlayan yıldız stoper, Comolli tarafından onay görmemişti.

Hep transfer

Falette’yi sarı-lacivertli takıma ve o dönem Cocu ile kurulması planlanan yapıya yeterli görmeyen Comolli, daha farklı arayışlara gireceğini vurgulamıştı. Hatta Cocu’nun PSV’yi çalıştırdığı dönemde de istediği için Comolli’nin de çabalarıyla defans hattına Diego Reyes hamlesi yapıldı. Ancak aylardır sahalardan uzak olan Reyes’in takıma uyum sağlayamaması arayışları sürdürdü ve devre arasında Serdar Aziz-Sadık ikilisi geldi. Ancak arayış yine bitmedi ve Comolli’nin de çalışmalarıyla sezon başında Adil Rami ve Zanka gibi isimler kadroya dahil edildi.

Uygun maliyet

Geçtiğimiz günlerde ise hem uygun maliyeti hem bedelsiz kiralaması hem de scout ekibinin uzun süredir tanıması ile Simon Falette tekrar listeye alındı ve son derece makul şartlarda bu transfer yapıldı. Ancak görüşme sürecinde de Falette ismine soğuk bakarak mesafeli duran Comolli, twitter hesabı açarak bu transferin bizzat Başkan Ali Koç tarafından yapıldığını duyurmuştu. Comolli’nin bu sözleri daha sonra Başkan Koç tarafından da doğrulandı. (Skorer)