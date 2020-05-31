Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmak için kolları sıvadı. Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, bu sezon transferde yerli oyunculara yöneleceklerini söylemişti. Çalışmalar da bu yönde ilerliyor. Bir yandan, Gölcükspor’dan transfer edilen 21 yaşındaki İsmail Yüksek gibi isimlerle geleceğe yatırım yapılıyor, diğer yandan şampiyonluk kadrosu kurmak için mesai harcanıyor. Bu yolda Ali Koç’un Çubuklu formayla görmeyi çok istediği bir oyuncu var: Dorukhan Toköz...

Ahmet Bulut faktörü

Başkan Koç, bu planını Emre Belözoğlu’na anlattı. Başkan, sportif direktör olmaya hazırlanan Emre’den bu transferi bitirmesini istedi. Tecrübeli futbolcu bunun üzerine Dorukhan ile ilk teması kurdu. Ancak 24 yaşındaki futbolcu, “Beşiktaş’la 1.5 yıl daha sözleşmem var ve burada mutluyum” dedi. Bunun üzerine başarılı oyuncunun, Beşiktaş ile arası bozuk olan yeni menaceri Ahmet Bulut ile Fenerbahçe taraftarı olan babası Mustafa Toköz devreye girdi. İkilinin çabaları sonuç verdi. Dorukhan, “Beşiktaş ile anlaşırsanız, sizle görüşürüm” mesajını gönderdi.

Yeni sözleşme imzalamadı

Şimdi Beşiktaş ile kıran kırana bir pazarlık yaşanması bekleniyor. Fenerbahçe, takas yöntemiyle Dorukhan’ı kadroya katmak istiyor. Ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçen Siyah-Beyazlılar’ın para istemesi muhtemel. Ali Koç, bu konuda Ahmet Nur Çebi ile bizzat görüşebilir. Dorukhan, yeni sözleşme için eski başkan Fikret Orman’dan senelik 1.4 milyon Euro maaş sözü almıştı. Ancak yeni yönetim önce 1 milyon Euro, ardından 850 bin Euro teklif edince görüşmeler tıkanmıştı. Yıldız futbolcu yeni kontrata imza atmazsa, Fenerbahçe bir dahaki sezon transferi bedavaya bitirebilir.

Süleyman Hatısaru