2019-2020 sezonuna 4 kupa hedefiyle giren Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, pandemi sürecine kadar da Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası’nı müzesine taşımış, FIBA Euroleague’de çeyrek finale çıkmış, ligde de lider durumdaydı. Ancak salgınla birlikte 2020 ‘Beyaz Sezon’ ilan edilince yeni sezon için planlar yapılmaya başlandı. Sarı-Lacivertliler, kadın basketbolda küçülmeye gitmesine rağmen oluşturduğu yeni kadrosuyla da kupalara bir kez daha talip olduğunu ortaya koydu. Kanarya, başarılı 4 dış transfer (Jasmine Thomas, Kayla McBride, Satou Sabally, Kia Vaughn) yapıp mevcut kadrodaki etkili isimlerle (Tuğçe Canıtez, Zandalasini, Olcay Çakır Turgut, Kiah Stokes, Sevgi Uzun) yeniden anlaşmıştı.

‘Şartlı bir talebi kabul etmeyiz’

Ancak Fenerbahçe’nin yeni kadrosunda, takımın en skorer ismi; Ukraynalı Alina Iagupova yoktu. 28 yaşındaki basketbolcunun ayrılık sebebi ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli kulübün, Alina’nın kız arkadaşı Liudmyla Noumenko’ya da sözleşme talep etmesi üzerine, “Burası Fenerbahçe, biz hiçbir oyuncunun böyle şartlı bir talebini kabul etmeyiz. Kabul etmek bir yana, masaya bile yatırmayız” diyerek talebi reddettiği öğrenildi. Alina 2 sezon önce de kız arkadaşı; Liudmyla Noumenko ile birlikte Çukurova forması giymiş ve ikili, Adana ekibinden sezon ortasında problemli bir şekilde ayrılmıştı