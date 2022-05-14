Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için nokta atış transferlerin peşinde olan Fenerbahçe 'de öncelik santrfor transferine verilmiş durumda.

Önceki gün Norveçli golcü Alexander Sörloth'un menajeri ile İstanbul'da bir araya gelinerek koşullar öğrenilirken Başkan Ali Koç'un sürpriz bir görüşmesi de ortaya çıktı.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Başkan Koç, bu hafta başında UEFA yetkilileriyle görüşmek için gittiği Madrid'de Uruguaylı santrfor Luis Suarez'in menajeri ile de buluştu.Başkan Ali Koç'un burada son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiği, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez'in ABD'ye gitmek yerine kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini net bir şekilde öğrendiği bildirildi.

İMZA PARASI VERİLECEK

Ali Koç'un Suarez'in muhtemel maliyeti ile ilgili olarak da ciddi anlamda fikir edindiği de gelen haberler arasında.Bir yandan Sörloth ile temaslarını sürdüren Fenerbahçeli kurmayların Luis Suarez seçeneğini de masada tuttuğu, 35 yaşındaki Uruguaylı golcü için makul bir miktar imza parası ödemenin de göze alındığı da ifade ediliyor.

Luiz Suarez'e Fransa Ligi'nden bazı takımların da ilgisinin olduğu gelen haberler arasında.

MİLLİ FORMAYI 132 KEZ GİYDİ

35 yaşındaki Luis Suarez, Atletico Madrid'den önce Ajax gibi üst düzey takımlarda forma giydi. Suarez, 132 kez giydiği Uruguay formasıyla da 68 gole imza attı.

SUAREZ AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Uruguay'ın 21. yüzyıldaki en iyi golcüsü olarak lanse edilen Luis Suarez'e Katar, Güney Amerika ve ABD kulüplerinden de teklifler var. Ancak Uruguaylı forvetin Avrupa'dan ayrılmak istemediği önceliği bu şekilde kullanacağı bildirildi. Fenerbahçe rekabette geri kalmamak için ciddi çaba sarfediyor. (Takvim)