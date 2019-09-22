Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatya deplasmanına çıkacak G.Saray'da Sofiane Feghouli kadroda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, Feghouli ile bir toplantı yaparak Malatya deplasmanına neden götürmeyeceğini anlattı. Kritik fikstürü işaret edip Fenerbahçe ve PSG maçları için konuşan Terim, "Sen bana asıl o maçlarda lazımsın" dedi.

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Belhanda'nın olmadığı dönemde Feghouli'den daha fazla sorumluluk almasını da isteyen deneyimli teknik adam, şu sözlerle kararını açıkladı:

"Senin alternatifin yok. Artık 3 günde bir maç oynayacağız ve bu süreçte Belhanda bizimle değil. Yeni Malatya maçımız önemli ama 4 gün içinde önce Fenerbahçe, ardından da PSG ile karşılaşacağız. Sen bana asıl bu iki maçta lazımsın. İyi dinlenmeni istiyorum"

SELÇUK İNAN DA YOK!

Yeni Malatya karşısında Belhanda ve Feghouli'nin yanı sıra eşi yeni doğum yapan Selçuk İnan da kadroda yer almıyor. (Sabah)