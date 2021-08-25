Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan FC Sheriff, tarihi bir başarıya imza attı. Peki FC Sheriff hangi ülkenin takımı, ne zaman, nerede kuruldu, hangi başarıları elde etti?

Sheriff, Moldova'da bulunan Transdinyester bölgesinde 1997 yılında Transdinyester'in ikinci büyük şirketi Sheriff tarafından kuruldu. Tam adı FC Sheriff Tiraspol'dur. Maçlarını 14.300 kapasiteli Sheriff Stadyumu'nda oynamaktadır.

Moldova'nın futbol düzeyindeki en üst seviyede bulunan Divizia Nationala'da mücadele eden FC Sheriff'in 19 Moldova Lig ve 7 Moldova Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır.