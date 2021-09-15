Galatasaray 'da şu sıralarda tek gündem, Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak olan Lazio maçı. Teknik ekip, Avrupa'da, Lazio gibi bir takıma karşı yapılacak iyi bir başlangıcın, lige de pozitif yansıyacağını düşünüyor. Bu nedenle, zorlu mücadeleye yönelik özel bir hazırlık var. Terim'in ekibi, İtalyan temsilcisini tüm detaylarıyla analiz etti ve en ciddi taktik provayı dün sabahki idmanda gerçekleştirdi. Bu antrenmanda Fatih hocanın galibiyet planına dair önemli ipuçları üzerinde duruldu. İşte Fatih Terim'in, Lazio karşılaşmasında takımından beklentileri:

45 değil, 90 dakika

Öğrencilerinden, Trabzonspor karşılaşmasındaki ilk 45 dakikayı, bu kez 90 dakikaya yaymalarını isteyen Terim, o gün devre arasında çıkardığı Morutan'a bu kez çok güveniyor. Sarı-Kırmızılı ekibin ataklarını yine Rumen yıldız yönlendirecek. Morutan'ın bu konudaki en yakın destekçisi de yine vatandaşı Cicaldau olacak.

İdmanı yarıda kesti

Özellikle tempo vurgusu yapan Terim, "Top hep bizde kalacak, tempoyu biz belirlemek zorundayız" dedi. Bunun için Sarı-Kırmızılı ekip, taraftarın da desteğiyle birlikte maça önde baskıyla başlayacak ve oyunu rakip yarı alana yığmaya çalışacak. Öğrencilerinden rakiple yakın temas içinde ve sert olmalarını isteyen Terim, "Rakibe boş alan bırakmak yok, her yere ayak basmalıyız" sözleriyle antrenmanı sık sık yarıda kesti. Ayrıca savunmada yapılan hataların, sadece defanstaki oyunculardan kaynaklanmadığını da dile getiren Fatih hoca, savunmayı tüm takımın birlikte yapmasını ve herkesin topun arkasına geçmesini istiyor.

Metin Karabaş