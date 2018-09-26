Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Türk Telekom Stadı'nda ortalama 8.8 saniyede topu geri kazanan Galatasaray'da bu rakam deplasmanlarda 12.9 saniyeye çıkıyor. Emre Akbaba ya da Belhanda'nın 10 numarada olduğu düzende takımın 4-2-4 gibi oynadığını tespit eden Galatasaray teknik heyeti, orta sahayı üçleme planları yapmaya başladı. Donk, Fernando ve Badou Ndiaye'yi birlikte oynatmayı düşünen teknik heyet, defansif yönü kuvvetli üçlü orta saha ile deplasman fobisini çözmeye çalışacak. Fatih Terim'in jokeri olan Donk, farklı kaybedilen Trabzon ve Akhisar maçlarında yedek soyunmuştu.

RYAN DONK HEP JOKER!

Kasımpaşa maçında oynayan Ozan Kabak'tan Lokomotiv Moskova maçında formayı alan Donk, başarılı performans ortaya koymuştu.



