Bir aydır takımla çalışan Emre Akbaba'ya lisans çıkartılacak, ileri uçta Florin Andone ile yollar ayrılacak ve ocak ayında takıma geri dönecek olan Mbaye Diagne, Radamel Falcao'yu yedekleyecek.

İşte ocak ayında büyük değişime uğrayacak takımdan ipuçları:

1- Kalede Muslera, savunmada Marcao, orta sahada Lemina, kanatta Feghouli ve forvette Falcao dışında ilk 11 tamamen değişiyor.

2- İlk hamle sağ ve sol beke olacak. Mariano ve Nagatomo'nun yerine Linnes ve RB Leipzig'den kiralanacak Saracchi oynayacak.

3- Bir aydır takımla çalışan Emre Akbaba'ya lisans çıkarılacak.

4- Kiralık olarak takıma dönecek Onyekuru, formayı Babel'den alacak.

5- Belhanda'yı Al-İttihad'a satmayı planlayan Galatasaray, Faslı 10 numaradan gelecek parayla ilk 11 düzeyinde stoper ve orta saha transferi yapacak.

6- Dolu olan yabancı kontenjanını boşaltmak için kiralık oyuncular Nzonzi, Seri ve Andone ile yollar ayrılacak. Mariano'nun sözleşmesi feshedilecek.

7- Geri dönecek Diagne, Falcao'yu yedekleyecek. (Sabah)