Fatih hoca, Hatayspor deplasmanında sürpriz değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, son taktik provada ileri uçta Falcao yerine Mohamed'i denedi. Hücum planını Mısırlı yıldızın üzerine kuran Terim'in, Falcao'yu ise ikinci yarıda sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Mısır Milli Takımı'nda Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Salah ve uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Trezeguet ile birlikte müthiş bir performans ortaya koyan Mohamed'in yakaladığı istikrardan yararlanmak isteyen Fatih hocanın, bu nedenle karar değişikliğine gittiği belirtiliyor. 23 yaşındaki futbolcunun son antrenmanda teknik heyetten alkış toplayan goller attığı da gelen haberler arasında.