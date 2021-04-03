MENÜ

İşte Fatih Terim'in forvet kararı! Mostafa Mohamed mi Falcao mu?

Hafta boyunca ileri uçta Falcao'yu deneyen Terim, son taktik provada karar değiştirerek önde Mohamed'i oynattı.

03 Nisan 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
İşte Fatih Terim'in forvet kararı! Mostafa Mohamed mi Falcao mu?

Fatih hoca, Hatayspor deplasmanında sürpriz değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, son taktik provada ileri uçta Falcao yerine Mohamed'i denedi. Hücum planını Mısırlı yıldızın üzerine kuran Terim'in, Falcao'yu ise ikinci yarıda sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Mısır Milli Takımı'nda Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Salah ve uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Trezeguet ile birlikte müthiş bir performans ortaya koyan Mohamed'in yakaladığı istikrardan yararlanmak isteyen Fatih hocanın, bu nedenle karar değişikliğine gittiği belirtiliyor. 23 yaşındaki futbolcunun son antrenmanda teknik heyetten alkış toplayan goller attığı da gelen haberler arasında.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...