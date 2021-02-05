Haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapattıktan sonra ara vermeden Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başlayan; ilk günü yenilenme çalışmasıyla geçip, dün de taktik provalara start veren Galatasaray'da, konsantrasyon en üst seviyede. Sarı-Kırmızılı ekibin son antrenmanı büyük bir mücadele içerisinde geçerken, ana bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Rakibin zayıf karnı olarak kanatları belirleyen Terim, bu iki bölgeyi savunma bekleriyle destekleyerek atak devamlılığı yakalamayı planlıyor. Tüm oyun kurgusunu, golü ilk yarıda bulmak üzerine organize eden Fatih hoca, ilk 11 dizilişini de bu doğrultuda güncellemeyi düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sahaya süreceği kadroya ise bugünkü kamp öncesinde karar verecek.

'Yarışın içinde olmalıyız'

Antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir konuşma da yapan Fatih Terim, "Başakşehir maçıyla 4 haftalık bir serimiz oldu. Bunun için hepinizi tebrik ederim. Ama devamını getirmemiz şart. Hep önümüze bakmalıyız. Puan kaybetsek de, üst üste kazansak da bu yarışın içinde olmalıyız. Önümüzde yine çok önemli bir sınav var. Sizden Fenerbahçe maçında da, aynı Başakşehir maçında, zaman zaman Gaziantep maçında olduğu gibi aynı yüksek tempoyla, topa hakim bir şekilde ve aynı zamanda da sabırlı, disiplinli bir oyun bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Metin Karabaş