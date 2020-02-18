Süper Lig'de çıktığı son 6 maçı kazanan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi haline gelen Galatasaray sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 20 yıldır rakibini mağlup edemeyen Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.

Peki, Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hangi 11'le çıkacak. Mario Lemina'nın Kayserispor maçında sakatlanması Fatih Terim'in tüm planlarını bozdu. Son dönemde takımın en formda isimlerinden olan Lemina'nın yerine kimin oynayacağı büyük merak konusu... İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i...

Fernanado Muslera...

Ligde 22 hafta geride kalırken Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi. Performansı ile Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Takım adına Kadıköy'de en güvenli bölge olacak.

Mariaono

Devre arası gitsin diye herşey yapıldı ama o ikinci yarı performansıyla ikinci baharını yaşıyor. Kayserispor maçında "Neredesin Mariano" dedirtti. Muslera gibi yeri sağlam.

Donk

Luyindama'nın sakatlığının ardından stopere geçti. Galatasaray'ın son kazandığı 6 maçta sahaya 11'de çıktı. Sarı-Kırmızılı takım bu maçlarda sadece iki gol yedi. Fatih Terim'in stoperde Donk'tan vazgeçmesi pek mümkün görünmüyor.

Marcao

Luyindama'dan sonra Donk ile iyi bir ikili oldular. Alternatifsiz olduğu için sahaya ilk ismi yazılacakların başında geliyor.

Linnes

İlk yarı Nagatomo'nun kötü performansından sonra takıma tekrar döndü. Saracchi'nin sakatlanmasıyla da oynamaya başladı. Uruguaylı bekin sakatlığı geçse bile Fatih Terim'in Linnes ile başlama ihtimali daha yüksek.

Seri

Lemina'nın yokluğunda banko oynayacak. Kayserispor maçının sonlarına doğru performansı düşse de Fatih hoca onunla oynamaya devam etti. Orta alanda pas trafiğinde kritik isim olacak.

Ömer Bayram

Sezonun joker ismi Ömer Bayram. Performansıyla büyük takdir topluyor. Kendisine görev verilen heryerde layıkıyla yerine getiriyor. Bu sezon kendisinden her bölgede verim alan Fatih Terim'in Lemina yerine Ömer Bayram'a 6 numarada şans vermesi yüksek ihtimal.

Emre Akbaba

Sakatlıktan döndükten sonra maşallahı var. Her maça gol ve asistle katkı yaptı. Galatasaray'ın derbideki en büyük kozu olacak.

Feghouli

Jesse Sekidika sağ kanat için iyi bir alternatif olarak transfer edildi ancak Feghouli'yi çok fazla zorlayamadı. Son dönemde düzenli olarak 11'de forma giyen Cezayirli futbolcu Kadıköy'de de sahaya 11'de çıkacaktır.

Onyekuru

Takıma ısınmaya başladı ancak sonlara doğru düşen performansı biraz düşündürücü. Fatih Terim Kayserispor maçında 11'de başlattığı Onyekuru'ya Kadıköy deplasmanında da şans verecektir.

Adem Büyük

Falcao ve Andone sakatlıktan dönse de Fatih Terim Adem Büyük'ten şu performansıyla vazgeçmez. Fatih hoca değil hangi teknik direktör olsa bu kadar formda olan oyuncusu kulübeye çekmez. Yüzde 70 Adem Büyük ile başlar. Yüzde 30 Falcao...

Galatasaray'ın derbi muhtemel 11'i...

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Adem Büyük

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



