Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta sonundaki Beşiktaş derbisine takımını özel olarak hazırlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının zorlu mücadelede en güvendiği isimlerin başında ise "Gitti gidiyor" derken, son 4 haftada 3 gole imza atarak Aslan'ı zirve yarışında tutan Emre Akbaba geliyor. Yıldız futbolcu, orta sahada son haftaların formda ismi Gedson Fernandes ile birlikte Galatasaray'ın hücum gücünü oluşturacak. Diğer taraftan orta sahadaki bir diğer yetenek Taylan Antalyalı ile forvet hattında Mohamed'i yedek bırakmayı başaran Halil Dervişoğlu, Fatih hocanın Beşiktaş karşısında 11'e yazacağı ilk oyunculardan olacak.

Rakip analizi başladı

Terim, bu isimler dışında da kadroda fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor. Ancak ekibiyle birlikte Beşiktaş analizine başlayan deneyimli teknik adamın, rakipteki bazı oyunculara özel önlem alabileceği, bu nedenle birkaç bölgede farklı tercihler olabileceği ifade ediliyor. Özellikle sağ bekte Şener'in yerine Yedlin, solda da Ömer Bayram'ın yerine yeniden Saracchi'nin forma şansı bulabileceği bildirildi.



