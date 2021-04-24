90+6'da Emre Akbaba'nın golü sonrası gelen beraberlikle hafta içini Trabzon beraberliğiyle kapatan ve ara vermeden Antalya'ya geçerek kritik deplasman için kampa giren Galatasaray'da, tüm planlar 'gol' üzerine kurulu. Aslan'ın hocası Fatih Terim, ligin ilk yarısında oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmayı takımına hatırlatarak, bir kez daha aynı katı savunma anlayışını beklediğini, bu nedenle atak varyasyonlarını çeşitlendirmeleri gerektiğini öğrencilerine iletti. Belek kampında da antrenmanların büyük bölümü işte bu organizasyonlar üzerine kuruldu.

Tüm senaryolar hazır

Kenar bindirmeleri, merkezden derinlemesine oyunlar, savunma arkasına atılan top ve koşular, uzaktan vuruşlar, rakip yarı sahadaki duran top organizasyonları gibi birçok konuda ayrıntılı çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor karşısında sahadaki tüm senaryolara hazırlanmış durumda.

Babel bu kez kanatta

Terim'in şampiyonluk yolundaki en önemli kırılma noktalarından biri gözüyle baktığı Antalyaspor maçındaki en güvendiği isimlerin başında ise Halil Dervişoğlu geliyor. Göztepe karşılaşmasındaki başarılı performansından sonra, Trabzonspor karşısında ilk 11'de oynatmadığı için pişmanlık hissettiği Halil'i bu kez özel olarak hazırlayan Terim, Babel'i ise sol çizgide değerlendirmeyi planlıyor.

Luyindama'ya destek

Diğer taraftan Trabzonspor maçında yaptığı hata pahalıya patlayan ve oldukça formsuz bir sezon geçiren Luyindama, yine Terim'in taktik provada 11'de denediği oyuncular arasında yer aldı. Fatih hocanın, Luyindama'ya destek olmak amacıyla onu oynatmakta ısrarlı davranacağı öğrenildi. Kart cezasını tamamlayan Donk ise kulübede görev bekleyecek.