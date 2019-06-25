Geçen sezon dar rotasyonla zorlanan Galatasaray, Avrupa'da başarılı olamazken, Fatih Terim'in tecrübesiyle Türkiye'de çifte şampiyonluğa ulaştı. Yeni sezonda önceliği Şampiyonlar Ligi'nde başarı olan Terim, üç kulvarda sonuna kadar yarışacak alternatifi bol bir kadro planlıyor.

İşte detaylar:

ÖNCE GOLCÜ SORUNU ÇÖZÜLECEK

1. DIAGNE ve Mariano'yu satarak transfer bütçesini oluşturacak sarı-kırmızılı kulüp, ilk 11'e Babel'in dışında 8 numara ve golcü takviyesi yapacak. Sevilla'dan Banega ile West Ham'dan Chicharito en güçlü adaylar.

2. MITROGLOU yerine Rizesporlu Vedat Muriç'i düşünen Galatasaray, üçüncü forvet olarak hem yerli hem de bonservisi elinde olduğu için Adem Büyük'te karar kıldı. Ancak Adem Büyük ismine sarı-kırmızılı taraftarın özellikle sosyal medyada tepki göstermesi transferde kararsızlık yarattı.

KULÜBE TAKVİYELERLE GÜÇLENECEK

3. YEDEK kulübesini güçlendirmek için ilk hamlesini Şener Özbayraklı ile yapan sarı-kırmızılılar, Toulouse ile sözleşmesini uzatmayan Jimmy Durmaz ile pazarlıklara devam ediyor.

4. TAKIMDAN ayrılan Sinan Gümüş'ün boşluğunu Bursaspor'dan ayrılmak üzere olan Yusuf Erdoğan'la doldurmaya hazırlanan Galatasaray, Kayserispor'un 10 numarası Deniz Türüç için de şartlarını zorlayacak.

(Sabah)