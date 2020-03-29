Son dakika haberi | Galatasaray'ın corona virüs testi pozitif çıkan teknik direktörü Fatih Terim ile ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında önemli bir açıklama geldi.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, "Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'ın testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" ifadelerini kullandı.





Buse Terim Bahçekapılı ise kısa zaman sonra şu açıklamaları yaptı ve test sonuçlarının çıktığı ifadeleri yalanladı

Buse Terim Bahçekapılı, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" açıklamasını yaptı.





Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından çıkan haberler üzerine açıklama yaptı

Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.











