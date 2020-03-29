İşte Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son durumu! Açıkladı..
Son dakika haberi | Galatasaray'ın corona virüs testi pozitif çıkan teknik direktörü Fatih Terim ile ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında önemli açıklamalar geldi. Divan kurulu üyesi Tunç Üner, "Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'ın yeni testleri negatif" ifadelerini kullanırken hemen ardından Fatih Terim'in kızı Buse Terim, "Sonuçlar henüz çıkmadı, hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile.." açıklamasını yaptı. Son olarak Abdurrahim Albayrak kişisel hesabından sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı.
Son dakika haberi | Galatasaray'ın corona virüs testi pozitif çıkan teknik direktörü Fatih Terim ile ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında önemli bir açıklama geldi.
Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, "Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'ın testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" ifadelerini kullandı.
Buse Terim Bahçekapılı ise kısa zaman sonra şu açıklamaları yaptı ve test sonuçlarının çıktığı ifadeleri yalanladı
Buse Terim Bahçekapılı, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" açıklamasını yaptı.
Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından çıkan haberler üzerine açıklama yaptı
Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.