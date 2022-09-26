Uluslar Ligi C Grubu'nda A Milli Takımımız, konuk ettiği Lüksemburg karşısında beraberliği İsmail Yüksek'in golüyle kurtarmış ve B Ligi vizesini almıştı. Ay-yıldızlı ekibimizin eleştirilen 3-3'lük beraberliğin ardından dün gece de FIFA sıralamasında 125. basamakta yer alan Faroe Adaları'na 2-1 yenilmesi, futbol kamuoyunda şok etkisi yarattı.

TEK GOL SERDAR GÜRLER'DEN GELDİ

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 51. dakikada Davidsen ve 59'da Edmundsson kaydetti. Millilerimizin tek sayısı 88'de oyuna sonradan dahil olan Serdar Gürler'den geldi. Son dakikalarda oyuncularımızın çabası sonucu değiştirmedi ve sahadan beklenmedik yenilgiyle ayrıldık. A Milli Takımımız'ın son iki maçta zayıf rakiplerinden toplamda 5 gol yemesi, sert eleştirileri beraberinde getirdi.

KALECİ DOĞAN ALEMDAR, FAROE'NİN TOPLAM KADROSUNDAN DAHA DEĞERLİ

Fransa Ligi ekiplerinden Rennes'te forma giyen üçüncü kalecimiz Doğan Alemdar'ın piyasa değeri 4 milyon euro. 19 yaşındaki eldivenin Faroe Adaları'nın kadrosundan daha değerli olması ilginç bir veri olarak dikkat çekti.

İŞTE MAĞLUP ETTİKLERİ 16 TAKIM

Ay-yıldızlı ekibimiz, Faroe Adaları'nın 1982'den bu yana mağlup ettiği 16. ülke oldu. İşte Faroe Adaları Milli Takımı'nın 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım:

- Malta

- Lüksemburg

- Litvanya

- Letonya

- Andorra

- Moldova

- Avusturya

- San Marino

- Yunanistan

- Estonya

- Kanada

- Liechtenstein

- İzlanda

- Cebelitarık

- Kazakistan

- Türkiye