Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao bugün İstanbul'a geliyor. Galatasaray'ın yeni golcüsü Falcao'nun transfer ücreti de belli oldu.

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Falcao, 5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi için Monaco'ya bonservis ücreti ödemeyecek. Oyuncu bedelsiz olarak takıma kazandırıldı. Asıl paralar Falcao'nun kendisine ve menajerlere verildi. Bonuslar da var ancak bilgi paylaşılmadı.

Monaco bir sonraki satıştan yüzde 60 pay alacak. (Takvim)

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