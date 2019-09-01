İşte Falcao'nun transfer ücreti

Galatasaray'da merakla beklenen Falcao transferinde sona gelindi. Galatasaray Radamel Falcao'da mutlu sona ulaştı. Transferi KAP'a bildiren Galatasaray'ın yeni golcüsü Falcao bugün İstanbul'a geliyor. Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a maliyeti de belli oldu.

01 Eylül 2019, Pazar 10:53 Son Güncelleme:
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İşte Falcao'nun transfer ücreti

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao bugün İstanbul'a geliyor. Galatasaray'ın yeni golcüsü Falcao'nun transfer ücreti de belli oldu.

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Falcao, 5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi için Monaco'ya bonservis ücreti ödemeyecek. Oyuncu bedelsiz olarak takıma kazandırıldı. Asıl paralar Falcao'nun kendisine ve menajerlere verildi. Bonuslar da var ancak bilgi paylaşılmadı.

Monaco bir sonraki satıştan yüzde 60 pay alacak. (Takvim)

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