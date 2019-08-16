Yıldız oyuncunun gecikmesinin nedeni Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev’in talebi... Rybolovlev. Falcao’ya “3 puan ile veda et, hafta sonu formanı giy ve öyle git” dedi. Fransa’da ligin ilk haftasında sahasında Lyon’a 3-0 mağlup olan Monaco, bu hafta Metz ile deplasmanda kaşılaşacak. Oyuncunun pazartesi veya salı günü özel uçakla İstanbul’a gelmesi ve Konyaspor kadrosunda olması planlanıyor.

Falcao da Galatasaray’ı istiyor

Dün İstanbul’a dönen menajer Ahmet Bulut da, aynı doğrultuda açıklama yaparken, “Radamel Falcao’nun niyeti G.Saray’da futbol oynamak. Olumsuz bir bir şey yok. Görüşmeler yolunda gidiyor. Hafta sonu bir maçları var. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar her şey netleşir” dedi.

Ahmet Bulut, bir bonservis bedeli ödenip ödenmeyeceği konusuna dair ise “Bu konuda benim açıklama yapmam doğru olmaz” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, Kolombiyalı yıldız futbolcunun bonservissiz alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet