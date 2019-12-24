İşte Ersun Yanal’ı isyan ettiren buluşma!

Ersun Yanal, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yönetim tarafından yalnız bırakılmasına ve yapılan eleştirilere tepkisiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İşte duygusal patlamanın nedenleri:

*Bir hafta boyunca yapılan "Beşiktaş derbisinde alınacak olumsuz bir sonuçta Ersun Yanal'ın görevine son verilecek" şeklindeki yorumlardan hayli etkilenen hoca, Başkan Ali Koç ve yönetiminin bu söylemlere tepki vermemesine çok içerledi.

*Sivas deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'un soyunma odalarına giderek teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tebrik etmesi ancak Yanal'a hiçbir şey söylememesi tecrübeli hocayı üzen bir başka davranış oldu.

*Başkan Ali Koç'un Sivas deplasmanında "Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan da bu sene çok çektik, demek ki biz bu sene bir şeyi yanlış yapıyoruz" diyerek teknik heyeti üstü kapalı da olsa eleştirmesi teknik heyeti üzdü.

*Başkanın iki takım kaptanı Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan ile yemek yemesi, bu yemekte Ozan'ın yeni sözleşme şartlarının konuşulması ve Yanal'ın bunları medyadan öğrenmesi, üzüntüyü bir kat daha artırdı.

*Yanal, oğlu üzerinden sosyal medyayı organize ettiği iddialarıyla suçlanırken bu konuda yalnız bırakılması da tecrübeli hocanın duygusal patlamasında bir diğer faktör oldu. (Sabah)



