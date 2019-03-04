İşte Ersun Yanal farkı!

Sezona başladığı Phillip Cocu yönetimindeki 10 maçta 9 puan toplayan Fenerbahçe, ardından göreve gelen Koeman’la da 5 karşılaşmada 5 puan alarak 15. haftayı 14 puanda kapattı. 16. haftada teknik direktörlük koltuğuna oturan Ersun Yanal, 9 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgiyle 14 puan aldı ve Cocu ile Koeman’ın toplamı kadar puan kazandı.

Fenerbahçe'de, 24 haftası geride kalan 2018-19 sezonunda üç farklı teknik direktör yönetiminde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi alırken, en çok başarı gösteren isim Ersun Yanal oldu. Sarı lacivertli takım, sezona başladığı Phillip Cocu yönetiminde 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Hollandalı teknik direktör döneminde hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, 7 gol atıp, 13 gol yiyerek toplamda 9 puan toplayabildi.

ERWIN KOEMAN 1 MAÇ KAZANABİLDİ

Sezonun 11. haftasındaki Galatasaray derbisi ile göreve gelen Erwin Koeman’ın Fenerbahçe kariyeri 5 maç sürdü. Kanarya, daha önce Phillip Cocu’nun yardımcılığını yapan Koeman’la çıktığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederken; rakip fileleri 7 kez sarsıp, kalesinde 9 gol gördü. Bu süreçte sarı lacivertliler, 5 puan alırken, maç başı puan ortalaması 1 olarak gerçekleşti.

YANAL'LI FENERBAHÇE 15 GOL ATTI

16. haftada teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal, önceki gün Çaykur Rizespor karşısında 9. lig maçına çıktı. Yanal’lı sarı lacivertli takım,

oynadığı mücadelelerden 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu süreçte 14 puan alan sarı lacivertliler, 15 gol atarken ağlarının 12 defa sarsılmasını önleyemedi. Ersun Yanal’lı maçlardaki puan ortalaması 1.55’e ulaştı.

Kaynak: Hürriyet