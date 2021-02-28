Bu akşam deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Fenerbahçe'de gözler hem teknik direktör Erol Bulut da hem de zorlu 90 dakikanın sonunda alınacak sonuca kilitlenmiş durumda... Göztepe mağlubiyeti sonrası şampiyonluk yolunda ciddi bir kayıp yaşayan Sarı- Lacivertliler'de Erol Bulut'un geleceğinin, bu maçla şekilleneceği konuşuluyor. Karadeniz'deki kapışmadan mağlubiyet çıkması halinde Bulut'un görevine son verileceğine hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Hatta beraberliğin bile tecrübeli hocaya faturasının ağır olacağı konuşuluyor.

Kimseyle konuşmadan ayrıldı

İşte böyle bir ortamda Akyazı'da sahne alacak Fenerbahçe'de özel program dahilinde çalışan Luiz Gustavo, henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ve Sadık Çiftpınar ile birlikte herhangi bir sorunu olmayan Caner Erkin de kadroya alınmadı! Caner, Göztepe maçının son anlarında oyundan çıkarken hocasına tepki göstermişti. Bulut bu olay üzerinden, 2 gün önceki idmanda Caner'i as kadroya almayarak ilk mesajı gönderdi.





Dün de kadro dışı kaldığını öğrenen Milli futbolcu, kimseyle konuşmadan tesislerden ayrılıp, evinin yolunu tuttu. Kulüpten ise oyuncuya henüz direkt bir tebligat yapılmadığı belirtildi. Sol bekteki ilk tercihin Novak, sağ bekte de Gökhan'ın olması bekleniyor.

Erol Bulut'un Trabzonspor taktiği

Erol Bulut'un, taktik anlamda Pelkas, Mesut, Sosa ve Ozan’ın yerine Mert Hakan’lı ve Ozan’ın yerine Mert Hakan’lı orta sahasıyla topu sahibi olmaya çalışacağı, risk almadan oynaması beklenen Bordo-Mavililer'e kontratak şansı vermemeyi hedeflediği öğrenildi. Özellikle erken bir gol bulunması halinde, maçın daha çabuk çözüleceği görüşü de hakim. Hocalık kariyerinde Trabzonspor'a konuk olduğu 3 lig maçını da kaybeden Bulut, 3 puanı alarak 48 puanlı rakibini kendisinden uzak tutmak ve zirveyle puan farkının daha da açılmasına izin vermek istemiyor. Kanarya, deplasmanda 9 galibiyet 2 beraberlik ve tek yenilgiyle ligin dış sahadaki en iyi takımı olmanın verdiği moralle de galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Gökmen Özcan / FANATİK ÖZEL

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