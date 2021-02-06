Mesut Özil, Hatayspor karşısında 75. dakikada oyuna girmek için kenara geldi. Ancak rakibin kullandığı korner nedeniyle 2 dakika gecikmeli olarak sahaya girdi. Yaklaşık 1 sene sonra ilk kez resmi maçta görev yapan Mesut’un derbide alacağı süre merakla bekleniyor. Erol Bulut, dünyaca ünlü yıldıza maç temposunu dikkatli bir şekilde kazandırarak sakatlık yaşamasının önüne geçmek istiyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı, sabırsızlıkla beklediği derbide Mesut Özil’i oyunun son yarım saatlik bölümünde kullanmayı planlıyor. Ancak skorun olumsuz olması halinde 32 yaşındaki futbolcunun biraz daha erken girme ihtimali de bulunuyor.

Başakşehir’e karşı 11’de!

Erol Bulut’un Mesut Özil ile ilgili yaptığı plan çerçevesinde, hafta içerisinde Başakşehir ile oynanacak kupa maçı önemli bir yer tutuyor. Dünyaca ünlü futbolcunun ilk kez bu karşılaşmada sahaya 11’de çıkması bekleniyor. Hedef, Mesut’un 28 Şubat’ta ligde Trabzonspor ile oynanacak mücadeleye kadar 90 dakikalık maç kondisyonuna ulaşması.