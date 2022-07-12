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İşte en çok indirilen PlayStation oyunları

Sony, geçtiğimiz ay en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Listede popüler PS4, PS5 ve PS VR oyunlarına yer verildi.

12 Temmuz 2022, Salı 12:57 Son Güncelleme:
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İşte en çok indirilen PlayStation oyunları

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini güncelledi. PS Store’dan elde edilen bu veriler, haziran ayını kapsıyor. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede Star Wars Jedi: Fallen Order ve FIFA 22 gibi yapımlar ön plana çıkıyor. Öte yandan şirket PS VR oyunlarını da ihmal etmedi.

Haziran ayının en çok indirilen PlayStation 5 oyunlarının zirvesinde Star Wars Jedi: Fallen Order karşımıza çıkıyor. PS5 için geçen yıl piyasaya sürülen yapımın hemen ardından ikinci sırada The Quarry geliyor. Listenin devamında öne çıkan oyunların diğerleri ise LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Among Us ve Grand Theft Auto V oldu.

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Quarry

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Among Us

Grand Theft Auto V

Cyberpunk 2077

FIFA 22

FAR CRY 6

Sniper Elite 5

NBA 2K22

ELDEN RING

It Takes Two

GRAN TURISMO 7

Metro Exodus

Jurassic World Evolution 2

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Sonic Origins

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 2042

Ratchet & Clank: Rift Apart

Kaynak: shiftdelete


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