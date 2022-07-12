İşte en çok indirilen PlayStation oyunları

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini güncelledi. PS Store’dan elde edilen bu veriler, haziran ayını kapsıyor. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede Star Wars Jedi: Fallen Order ve FIFA 22 gibi yapımlar ön plana çıkıyor. Öte yandan şirket PS VR oyunlarını da ihmal etmedi.
Haziran ayının en çok indirilen PlayStation 5 oyunlarının zirvesinde Star Wars Jedi: Fallen Order karşımıza çıkıyor. PS5 için geçen yıl piyasaya sürülen yapımın hemen ardından ikinci sırada The Quarry geliyor. Listenin devamında öne çıkan oyunların diğerleri ise LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Among Us ve Grand Theft Auto V oldu.
Star Wars Jedi: Fallen Order
The Quarry
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Among Us
Grand Theft Auto V
Cyberpunk 2077
FIFA 22
FAR CRY 6
Sniper Elite 5
NBA 2K22
ELDEN RING
It Takes Two
GRAN TURISMO 7
Metro Exodus
Jurassic World Evolution 2
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Sonic Origins
Assassin’s Creed Valhalla
Battlefield 2042
Ratchet & Clank: Rift Apart
Kaynak: shiftdelete