A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde İzlanda'yla oynayacağı karşılaşma öncesinde Reykjavik Havalimanı'nda kaptan Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin Belçikalı Corentin Siamang olduğu ortaya çıktı. Siamang, yaptığı büyük terbiyesizliği kendisine ait Facebook hesabından yaptığı paylaşımla itiraf ederken olay anında kullandığı nesnenin tuvalet değil, bulaşık fırçası olduğunu yazdı.

Belçika'ya uçuşunu beklediği sırada Türkiye kafilesinin havaalanına indiğini tesadüfen öğrendiğini belirten Siamang, "Mikrofon olarak kullandığım bulaşık fırçasıyla kendimi dandik bir gazeteci kılığına soktum. Güvenlik görevlilerine kendimi fark ettirmemeyi başarıp milli takım kaptanına sorular yönelttim. Sonrasında da skandal tüm Türk medyasında haber oldu." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdiği eylemle büyük bir infiale sebebiyet veren Belçikalı, daha sonrasında ise yaptığı paylaşımı sildi.