4-1’lik Ankaragücü galibiyetine attığı 2 golle damga vuran Ekuban, tam 9 maç sonra ligde ağları havalandırdı. En son 21. haftada Gençlerbirliği karşısında fileleri sarsan Ganalı yıldız, o maçın ardından büyük bir düşüşe geçmişti. Özellikle Alanya ve Erzurum mücadelelerinde tanınmayacak halde olan Ekuban ile hafta boyunca teknik heyet yakından ilgilendi. Fiziksel açıdan ziyade mental yorgunluğu bulunan Ekuban’a adeta terapi uygulanırken, birebir görüşmeler yapıldı. Abdullah Avcı, Ekuban’ın saha içindeki rolünü de değiştirdi. Sağ kanada hapsolan Ekuban’ı Ankaragücü karşısında daha serbest oynatan Avcı, Djaniny’yi ona yakın görevlendirerek yalnız kalmasının önüne geçti. Ekuban da attığı 2 golle kendine geldi.

Milli davet gelince...

Başarılı futbolcunun müthiş geri dönüşünde, Gana Milli Takımı’na çağrılması da önemli etken oldu. Ülkesinden aldığı davet sonrası morali iyice yükselen Ekuban, ortaya koyduğu etkili performansla eski günlerini hatırlattı. Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı.