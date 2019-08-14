İcra Dairesi’nden gönderilen yazılara göre, sarı kırmızılı kulübün Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş’deki hisselerine haciz konulmuş durumda...

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek’in, alacaklarını avukatı ve iş ortağı Salih Çelen’e ciro edip sarı kırmızılı kulübe 8 milyon TL’lik haciz koydurması camiada büyük yankı yarattı. Dursun Özbek’in sahibi olduğu Özbek Turizm bir açıklama yaparak, “Galatasaray Kulübü’nün Ocak 2018 tarihi itibariyle şirketimize 20 milyon Euro’nun üzerinde borcu bulunmaktadır. Aradan geçen sürede kulüp yönetimi tarafından herhangi bir ödeme takvimi sunulmamasına rağmen şirketimiz herhangi bir haciz işlemi uygulamamıştır” denildi. Özbek cephesinin bu açıklamasına karşın Hürriyet, icra takibi belgelerine ve haczedilen Galatasaray Sportif A.Ş hisselerinin hesaplarına ulaşarak, haberinin doğruluğunu ortaya koydu.

871 BiN EURO FAiZ

İcra Dairesi’nden kulübe gönderilen yazıya göre Özbek’in 8 milyon TL’lik alacağının 5 milyon 774 bin TL’lik kısmı ana para, geri kalanı ise faiz ve masraflar. 13.6 milyon Euro’luk ödeme emrinde ise 871 bin 151 Euro faiz işlendiği görülüyor.

Kaynak: Hürriyet