İşte Domagoj Vida için yapılacak transfer teklifi!

Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Beşiktaş'ta forma giyen Hırvat stoper Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Söz konusu haberi dün okuyucularıyla paylaşan Yahoo Sports Fransa adlı haber portalı, 30 yaşındaki futbolcu için Siyah Beyazlılar'a yapılacak teklifi de duyurdu.

Sitenin Manu Lonjon imzasıyla yayımladığı haberde Rennes yönetiminin deneyimli savunmacı için 6 ila 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli önermeye hazırlandığı belirtildi. Villarreal'den Victor Ruiz'i alarak stoper sorununu henüz çözebilen Kara Kartal'ın böyle bir girişime nasıl yanıt vereceği ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler