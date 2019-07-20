Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak sergilediği kötü performans sonrası devre arasında Leganes'e kiraladığı Diego Reyes'in bu yaz takımdan gönderilebileceği konuşuluyordu. 26 yaşındaki stoperin ülkesi Meksika'dan ise konuyla ilgili olarak çok çarpıcı bir iddia geldi.

Ülkede yayınlanan MARCA Claro adlı radyo programının sunucusu Alejandro Orvananos, Fenerbahçe yönetiminin Reyes için Tigres'ten gelen transfer teklifini reddettiğini söylerken deneyimli savunmacının da altyapısından yetiştiği Club America'ya geri dönmek istediğini kaydetti.

Sarı Lacivertliler'le bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Reyes'in menajeri Matias Bunge ise geçtiğimiz günlerde Excelsior gazetesine verdiği mülakatta "Medyada ne tip dedikodular çıktığını bilmiyorum ama Diego Türkiye'ye dönmek zorunda. Club America ile görüştüğümüze yönelik haberlerse doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler