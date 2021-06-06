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İşte Cyle Larin için Beşiktaş'a önerilen bonservis miktarı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova ve Spartak Moskova, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı forvet Cyle Larin'i transfer etmek istiyor.

06 Haziran 2021, Pazar 11:29 Son Güncelleme:
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İşte Cyle Larin için Beşiktaş'a önerilen bonservis miktarı

Beşiktaş ile bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Cyle Larin'e Rusya Ligi takımları talip oldu.

Görüşmeler başladı

Rus basını; CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti. 

11 milyon Euro

Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Euro olduğu belirtildi.

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Teklif reddedilmişti

Bilindiği üzere oyuncuya ocak ayı transfer döneminde bir İngiliz takımından 15 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ancak Ahmet Nur Çebi'nin bu teklifi kabul etmediği açıklanmıştı.

Bu sezonki performansı

Siyah-beyazlı takımla bu sezon 45 maça çıkan Larin, 23 gol ve 6 asist kaydetti. 

Sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Larin'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. (Ajansspor)

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