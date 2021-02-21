Beşiktaş’ın ara transfer döneminin son günlerinde Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun forma hırsı yüzünden sakatlandı.

Golcü futbolcu uzun süreli maç ve antrenman eksiğine rağmen bir an önce formasına kavuşmak isteyince sakatlık sorunuyla karşılaştı. Teknik heyetin, İttifak Holding Konyaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Cenk’e az süre vermeyi planladığı aktarıldı. Ancak Sergen Yalçın’ın hazır olduğunu belirterek oynamak isteyen deneyimli oyuncuya daha sonra ilk 11’de şans tanıdığı belirtildi. Yalçın’ın önümüzdeki dönemde tam iyileşmeden Cenk Tosun’a forma vermeyeceği kaydedildi.

Durumu netleşmedi

Teknik açıdan Cenk’in bu kadar hırslı olmasına sevinen siyah-beyazlı teknik adam, stratejik olarak ise önlerinde çok sayıda kritik maç olması nedeniyle forvet hattındaki herkesin sağlam olmasını istiyor. Gençlerbirliği maçında Vincent Aboubakar’ın yerine 62. dakikada oyuna dahil olan ve attığı iki golle yıldızlaşan Cenk Tosun’un ağır zemin nedeniyle karşılaşma sırasında sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Teknik açıdan Cenk’in bu kadar hırslı olmasına sevinen siyah-beyazlı teknik adam, stratejik olarak ise önlerinde çok sayıda kritik maç olması nedeniyle forvet hattındaki herkesin sağlam olmasını istiyor. Gençlerbirliği maçında Vincent Aboubakar’ın yerine 62. dakikada oyuna dahil olan ve attığı iki golle yıldızlaşan Cenk Tosun’un ağır zemin nedeniyle karşılaşma sırasında sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Şu an için ciddi bir sakatlığı olmayan Cenk’in mart ayında operasyon geçirdiği dizinde değil, diğer dizinde ödem bulunduğu belirlendi. Tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu dizindeki ödem geçtikten sonra kontrolden geçirilecek. Yıldız oyuncunun, Denizlispor maçında forma giyip, giyemeyeceği bu kontrolün ardından netlik kazanacak. (Skorer)