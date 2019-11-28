İşte Cengiz Ünder sürprizi! Gol atarsa...

Cengiz Ünder son dönemde temsilcilerimize karşı Avrupa Kupaları'nda mücadele eden bir başka Türk oyuncu olacak. Avrupa Kupalarında daha önce Arda Turan, Nihat Kahveci, Mehmet Topal, Caner Erkin, Hamit Altıntop gibi oyuncular temsilcilerimize karşı mücadele etmişti. Bu oyunların temsilcilerimize karşı maçlarında golü yok. Cengiz Ünder eski takımına karşı forma giyip gol atarsa nasıl bir reaksiyon gösterecek merak konusu.

İşte Avrupa Kupaları'nda daha önce temsilcilerimize karşı forma giyen Türk oyuncular:

Arda Turan (Atletico Madrid) & Beşiktaş

Arda Turan, 2011-12 sezonunda Atletico Madrid forması ile UEFA Avrupa Ligi 3.tur maçında Beşiktaş'a karşı o zamanki adıyla İnönü stadında mücadele vermişti. Arda Turan'ın ekibi maçı 3-0 kazanırken Milli oyuncu 1 asist yapmıştı

Nihat Kahveci (R. Sociedad) & Galatasaray

2003-04 sezonunda İspanyol ekibi Real Sociedad forması giyen Nihat Kahveci, Atatürk Olimpiyat stadında Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi maçı oynamış takımı maçı 2-1 kazanırken Nihat bir asist yapmıştı. Kovacevic'e asist yapan Nihat Kahveci gol sevincine ortak olmuştu

Mehmet Topal (Valencia) & Bursaspor

Bursaspor, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçını Valencia karşısında evinde oynamıştı. Mehmet Topal'ın formasını giydiği Valencia, Bursa'da maçı 4-0 galip bitirmişti.

Caner Erkin (CSKA) & Fenerbahçe

Caner Erkin, 2007-08 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de CSKA Moskova forması giymişti. Fenerbahçe maçı 3-1 kazanırken Caner Erkin 45 dakiak görev almış ve bi sarı kart görmüştü

Hamit Altıntop (Schalke 04) & Fenerbahçe

Hamit Altıntop, 2005-06 sezonunda Schalke 04 forması ile Fenerbahçe'ye karşı Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giymişti. İstanbul'da 3-3 biten ve Almanya'da 2-0 takımının kazandığı maçlarda forma giyen oyuncu gol kaydetmemişti

Tugay Kerimoğlu (G.Rangers) & Galatasaray

2000-01 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında Tugay Kerimoğlu'nun formasını giydiği G. Rangers, Galatasaray ile eşleşmişti. Yıllarca sarı-kırmızılı formayı giyen Tugay, hem İstanbul'da hem İskoçya'da oynanan maçlarda 90 dakika görev yapmıştı.



