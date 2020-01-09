İşte Bordo Mavili Ndiaye!

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçında dün TFF 1.Lig ekibi Bursaspor ile kozlarını paylaştı. Ünal Karaman’ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir de ilk kez takımın başında yer aldı. Hüseyin hoca, daha çok genç isimlere ilk 11’de şans verirken, yeni transfer Badou Ndiaye de görücüye çıktı. Senegalli yıldız istekli performansıyla geçer not aldı, fizik olarak açığı olmasına rağmen ikili mücadelelerin çoğunda ayakta kaldı.

Ekuban direğe takıldı

Bordo-Mavililer, ilk yarıda Fıratcan Üzüm ve Ekuban ile tehlikeler yaratırken, Ekuban 24’te direğe takıldı. İkinci devrede hem Bursaspor hem de Trabzonspor gol için yüklense de, fileler havalanmadı ve maç başladığı gibi golsüz tamamlandı. Hüseyin Çimşir, her iki devrede farklı isimleri oynatarak, her oyuncusunu görmeye çalıştı.

Mini yorum / Tunç Kayacı

Ndiaye fark yaratır

Ndiaye fark yaratır Hüseyin Çimşir, her ne kadar oyuncuları yakından tanısa da yeni görevin sorumluluğuyla dünkü hazırlık maçında yeni mesajlar vermek istedi. Herkesin merak ettiği ise elbette yeni transfer Badou Ndiaye’ydi. Senegalli, Trabzonspor’un dünkü maçında Galatasaray’daki yerinde değil, Osmanlıspor’daki mevkisinde mücadele etti. Hücuma çok daha yakındı. İstekli olmasına rağmen maç eksiği doğal olarak göze çarptı. Açıkçası biraz zamana ihtiyacı var. Ancak tecrübesiyle ve Süper Ligi tanıyan bir oyuncu olarak kesinlikle fark yaratır. Özellikle de dünkü gibi istekli olursa. Çünkü bu bölgede Sosa’nın yükünü hafifletecek böyle bir isme net şekilde ihtiyaç vardı.