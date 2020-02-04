



Ara transferin son gününde Beşiktaş'a gelen Kevin-Prince Boateng için teknik direktör Sergen Yalçın'ın özel planları var. Forvet ve 10 numara da oynayabilen 32 yaşındaki Ganalı futbolcunun fizik gücünden etkilenen Yalçın, kadroda revizyon yapmaya karar verdi. Buna göre Boateng sağ kanatta görev yapacak. N'Koudou ve Boateng'i Burak'a yakın oynatarak daha hücumcu bir takım kurmak isteyen Yalçın'ın, Diaby'nin performansından ise memnun olmadığı belirtildi.