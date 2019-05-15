Son olarak Suudi Arabistan'da Al Ittihad takımını çalıştıran teknik direktör Slaven Bilic'in yeni sezonda Celtic'in başına geçebileceği iddia edildi.
İskoçya'da derbide ezeli rakibi Rangers'a 2-0 kaybeden Celtic, bu mağlubiyete rağmen play-off sezonunda bitime sayılı haftalar kala 6 puan farkla liderliğini sürdürüyor.
Brendan Rodgers'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Lennon'u getiren Celtic'in yeni sezonda bir başka teknik adamla anlaşabileceği iddia edilirken, BBC Sport'un haberine göre İskoç temsilcisinin Slaven Bilic'i takımın başına getirme olasılığı oldukça yüksek. (Skorer)