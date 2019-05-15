İşte Bilic'in yeni takımı!

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic'in İskoç kulübü Celtic'in başına geçeceği öne sürüldü.

15 Mayıs 2019, Çarşamba 08:42 Son Güncelleme:
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İşte Bilic'in yeni takımı!

Son olarak Suudi Arabistan'da Al Ittihad takımını çalıştıran teknik direktör Slaven Bilic'in yeni sezonda Celtic'in başına geçebileceği iddia edildi.

İskoçya'da derbide ezeli rakibi Rangers'a 2-0 kaybeden Celtic, bu mağlubiyete rağmen play-off sezonunda bitime sayılı haftalar kala 6 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

Brendan Rodgers'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Lennon'u getiren Celtic'in yeni sezonda bir başka teknik adamla anlaşabileceği iddia edilirken, BBC Sport'un haberine göre İskoç temsilcisinin Slaven Bilic'i takımın başına getirme olasılığı oldukça yüksek. (Skorer)

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