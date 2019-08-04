Sol kanat transferi doğrultusunda ilk hedefini Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’ün Ukraynalı yıldızı Yevhen Konoplyanka olarak belirleyen Beşiktaş, bu oyuncu konusunda çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Deneyimli isim için son olarak 2 milyon Euro’luk teklifte bulunan ve oyuncunun 3 milyon Euro’luk maaş talebinden geri adım atmasını bekleyen Kara Kartal, başarılı ismin alternatifini de İngiltere’den seçmişti. Southampton’ın formasını giyen Mohamed Elyounoussi için de girişimlerde bulunan Kara Kartal’a, Fas asıllı Norveçli oyuncudan geri dönüş yapıldı.

Premier Lig’de uyum sorunu yaşadı

Geçen sezon Basel’den 18 milyon Euro’ya Basel’den transfer olduğu Southampton’da uyum sorunu yaşayan ve kulübünün de kiralamaya sıcak baktığı başarılı oyuncu, Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığını menaceri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a iletti. Southampton’ın da 2023’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralamak için 1.5 milyon Euro’luk bedel belirlediği öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi’nin bu gelişme sonrasında Konoplyanka’dan gelecek kesin cevabı beklediği ve anlaşmanın sağlanamaması halinde bu transferi bitireceği ifade edildi.

Mohamed Elyounoussi, Southampton’da geçen sezon on biri ilk 11’de olmak üzere 19 mücadelede forma giydi.