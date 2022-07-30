İşte Beşiktaş'taki Emirhan İlkhan gerçekleri
Son dakika Beşiktaş haberi...Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde yer alan "4,5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Beşiktaş'ta krize yol açtı. Bu maddenin futbolcunun menajeri ve Beşiktaş yönetiminin ortak kararıyla sözleşmeye koyulduğu öğrenildi.
Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde "4.5 milyon Euro’ya serbest kalır" maddesinin bulunması özellikle sosyal medyada büyük tepkilere yol açarken genç futbolcu ile yönetim arasındaki görüşmelerin ayrıntısı ortaya çıktı.
Serbest kalma maddesi tepki çekti
Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzatamayan yönetim, Emirhan İlkhan ile 5 yıllık anlaşmaya varmasına rağmen serbest kalma maddesi büyük tepkilere neden oldu.
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Emre Kocadağ ile menajer anlaştı
Opsiyon maddesinin, Emirhan İlkhan'ın menajeri ve Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ arasında yapılan görüşmede uzlaşılarak sözleşmeye koyulduğu öğrenildi.
"4.5 milyona serbest kalma maddesi olmazsa uzatmayız"
Genç futbolcunun temsilcisinin, yapılan görüşmelerde "4.5 milyon Euro'ya serbest kalma" maddesini özellikle istediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de genç bir futbolcu için bu miktarın yeterli olduğunu düşünerek anlaşmaya maddeyi ekledi. (Ajansspor)