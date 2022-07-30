Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde "4.5 milyon Euro’ya serbest kalır" maddesinin bulunması özellikle sosyal medyada büyük tepkilere yol açarken genç futbolcu ile yönetim arasındaki görüşmelerin ayrıntısı ortaya çıktı.

Serbest kalma maddesi tepki çekti

Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzatamayan yönetim, Emirhan İlkhan ile 5 yıllık anlaşmaya varmasına rağmen serbest kalma maddesi büyük tepkilere neden oldu.









Emre Kocadağ ile menajer anlaştı

Opsiyon maddesinin, Emirhan İlkhan'ın menajeri ve Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ arasında yapılan görüşmede uzlaşılarak sözleşmeye koyulduğu öğrenildi.

"4.5 milyona serbest kalma maddesi olmazsa uzatmayız"

Genç futbolcunun temsilcisinin, yapılan görüşmelerde "4.5 milyon Euro'ya serbest kalma" maddesini özellikle istediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de genç bir futbolcu için bu miktarın yeterli olduğunu düşünerek anlaşmaya maddeyi ekledi. (Ajansspor)