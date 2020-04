Siyah-Beyazlılar’ın önceki sezon bonservisi elinde olarak kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz’ün, 2021 yılında sona erecek kontratı, tartışma konusu olmuştu. Önceki gün konuyla ilgili olarak Instagram hesabından bir açıklama yapan 23 yaşındaki ön liberonun menaceri Necdet Ergezen, “Beşiktaş’la 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşmayınca 2020 Ocak’ta sonlandırılmıştır. Ortak noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi sebebiyle Beşiktaş’tan yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ama öyle bir teklif de henüz bize gelmedi” ifadelerini kullanmıştı. Başarılı oyuncuyla yönetim arasındaki ‘yeni sözleşme’ geriliminin detaylarına, FANATİK ulaştı.

‘Performansın iyi olursa maaşını artırırız’

Eskişehirspor’la yollarını ayırması sonrasında 2018-19 sezonun başında bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen Dorukhan, Fikret Orman döneminde, ‘Performansın iyi olursa maaşını daha da artırırız’ sözü verilerek 350 bin Euro maaşa 3 yıllık imza attı. Kara Kartal’a katılmasınınardından o sezona oldukça iyi hazırlanan Dorukhan, kısa sürede Şenol Güneş’in ilk 11’deki değişilmez isimleri arasına girdi ve 25 maçta görev alıp 3 gol ile 4 asistlik performans sergiledi. Güneş, kısasürede büyük çıkış gösteren yuncusunu, A Milli Takım’da üstlendiği görevin ardından Ay- Yıldızlı kadroya da dahil etti.

1- 1.4 MİLYONLUK SÖZ ALDI AMA...

Ergezen Dorukhan Toköz, bu başarılı görüntüsü sonrasında yönetimden menaceri aracılığıyla görüşme talebinde bulundu. Konu, tabii ki maaş artırımıydı... İlk yapılan görüşmede taraflar, 350 bin Euro’luk maaşın 1.4 milyon Euro’ya yükseltilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yönetim, transfer dönemini gerekçe göstererek imzaların yeni takviyelerin yapılmasından sonra atılacağını belirterek Dorukhan’ı ikna etti. Siyah- Beyazlı idarecilerden gelen olumlu tavır sonrasında başarılı ön libero, beklemeye geçti. Sonrasında yapılan transferlerin yönetimde görüş ayrılıkları yaratması, yeni kadro ve hocayla işlerin iyi gitmemesine ek olarak taraftar baskısının artmasının ardından Dorukhan meselesi, 1. gündem maddesi olmaktan çıktı. Finalde Başkan Fikret Orman, Eylül sonunda seçim kararı aldı.

2- "BEN ARTIK YOKUM YENİ BAŞKANLA KONUŞUN"

Başkan Fikret Orman’ın seçim kararı alması sonrasında sözleşme konusunu görüşmek isteyen Dorukhan ve menaceri, Orman’dan, “Artık yeni dönemde ben yokum. Yeni başkanla konuşursunuz” cevabını aldı. Ardından 6 Ekim’de Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’la oynanan maçta dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, bir şanssızlık da burada yaşadı. Oyuncusunun tedavi süreci devam ederken seçimleri de takip eden oyuncunun menaceri, sandıktan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin çıkması sonrasında bu kez yeni ekiple temas kurdu. Yapılan ilk görüşmede, önceki yönetimin 1.4 milyon Euro’luk sözü hatırlatıldı. Ancak yeni yönetimden, “Şu andaki mali tabloda 1.4 milyon Euro maaş vermemiz çok zor” denildi ve taraflar 1.2 milyon Euro’da söz kesti.

3- SON SÖZLÜ TEKLİF 850 BİN EURO

Takımın istikrar konusunda sıkıntı yaşaması, alınan başarısız sonuçlar ve Dorukhan’ın sakatlığının uzun sürecek olması sebebiyle yapılan her yeni görüşmede, rakam daha da düştü... Önceki yönetimin 1.4 milyon Euro olarak belirlediği maaş, yeni ekipte önce 1.2’ye, ardından 1 milyon Euro’ya indirildi. Siyah-Beyazlılar’ın ekonomik olarak sıkıntıda olması sebebiyle takımın maaş yükünü azaltmaya çalıştıkları dönemde her geçen gün ödemelerin birikmesi sonrasında son olarak yönetim, Ocak ayında Dorukhan’ın menacerine 850 bin Euro teklif etti. Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeyi planlamasına rağmen belirlenen rakamın her geçen gün daha da düşürülmesi sonrası ve ek olarak önerinin yine yazılı olarak gelmemesi,ipleri koparma noktasına getirdi.

4- AVRUPA'YA AÇILMA KARARI ALDI

Geçen sezon İtalya Serie A ekibi Genoa’dan 6 milyon Euro’luk transfer teklifi gelmesine rağmen yönetimin kararına uyarak takımda kalan Dorukhan Toköz’ün, verilen sözlerin yerine getirilmemesi sonrasında kulüpten ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Başarılı oyuncunun, koronavirüs sorununun atlatılması sonrasında takımla çalışmalara başlayıp ardından kulübüne bonservis bedeli de kazandırarak Avrupa’ya gitmeye karar verdiği belirtildi. Genoa başta olmak üzere Avrupa’dan birçok ekibin, Dorukhan’ı takipte bulunduğu da öğrenildi.

Gökmen Özcan