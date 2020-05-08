Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Pedro Rebocho, Muhammed Elneny, Enzo Roco, Abdoulay Diaby, Erdoğan Kaya ve Ersin Destanoğlu’nun katıldığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcuların, açma-germe, tam sahada koşu, kondisyon ve şut çalışması yaptıkları kaydedildi.
Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından 11 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 ve 15.00’te 2 grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
İSTANBUL (AA)